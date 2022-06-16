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Оккупанты на Херсонщине седеют от страха перед ВСУ

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  • 16.06.2022, 14:27
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Оккупанты на Херсонщине седеют от страха перед ВСУ

В каждой бабушке они видят корректировщика.

Врагу очень страшно находиться на временно оккупированных территориях Украины, где им противостоят не только опытные бойцы ВСУ, но и каждый местный житель.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые опубликовала СБУ.

«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», — рассказывает один оккупант другому.

А на советы «коллеги» о том, как надо воевать с украинцами, выдает порцию пропагандистских штампов и в конце концов иронично советует тому «позвонить Володьке» Путину.

Потому что на самом деле шансов продвинуться на юге Украины у них нет: «у них там такие позиции... Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!».

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