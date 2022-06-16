Оккупанты на Херсонщине седеют от страха перед ВСУ

Оккупанты на Херсонщине седеют от страха перед ВСУ1
- 16.06.2022, 14:27
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В каждой бабушке они видят корректировщика.
Врагу очень страшно находиться на временно оккупированных территориях Украины, где им противостоят не только опытные бойцы ВСУ, но и каждый местный житель.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые опубликовала СБУ.
«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», — рассказывает один оккупант другому.
А на советы «коллеги» о том, как надо воевать с украинцами, выдает порцию пропагандистских штампов и в конце концов иронично советует тому «позвонить Володьке» Путину.
Потому что на самом деле шансов продвинуться на юге Украины у них нет: «у них там такие позиции... Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!».
російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: не вилазять з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника— СБ України (@ServiceSsu) June 16, 2022
Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ ⬇️ pic.twitter.com/zVHoEcbvhs