Как айтишники скрывают, что они в Беларуси 2 16.06.2022, 14:52

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После 24 февраля заказчики стали пристально следить за тем, чтобы их подрядчики не находились в России или Беларуси.

Но не все айтишники хотят и могут уехать в реале. Тогда спрос заказчиков на релокацию удовлетворяют «виртуально». Читатели dev.by рассказали, как это происходит.

«Заказчик думает, что все переехали»

У нас большая компания, в Минске 200+ человек. Заказчик думает, что все переехали. Но на самом деле не все. Точнее так: люди съездили на месяц-два, поработали и вернулись назад. Из команды в семь человек в Грузии остался только один. Кому-то удобнее работать из РБ из-за привычек и комфорта, у кого-то тут семьи и недвижимость. Кто хотел, тот переехал — компания помогала.

Для меня причиной НЕпереезда является семья: я в разводе, не хочу уезжать от детей.

Заказчик не работает с разрабами из России и Беларуси, поэтому сидим под польским и грузинским VPN. Ещё сменили локацию на LinkedIn.

В открытую врать не приходилось, я не общаюсь с заказчиком, но ощущения — неоднозначные. Есть риск, что попадёшься и будешь снят с проекта или уволен».

«Пару раз нас спалили. После этого решили не врать»

Наша компания решила позиционироваться как польская и заставила сменить локацию в LinkedIn. Тем не менее половина компании сохраняет локацию «Беларусь».

Я — в продажах. Потенциальным клиентам говорю, что да, пока есть сотрудники в Беларуси, но мы всех релоцируем (на самом деле — нет).

Ситуация напряжённая, продажам она, конечно, никак не помогает. Ещё я параллельно ищу новую работу (нет, не из-за требования шифроваться), и другая локация вводит рекрутеров в заблуждение.

Почему компания шифруется? Перестраховка. Мы стали получать негативные ответы от потенциальных клиентов из-за основной локации (РБ). Многие просят, чтобы специалисты были где угодно, только не в РФ и не в РБ. У нас уже был офис в Польше, и основатели решили презентовать эту страну как основную локацию, причём вместе с Грузией, хотя там офиса нет, только несколько человек на удалёнке.

От текущих клиентов претензий из-за локации не было, но это лишь потому, что среди них нет энтерпрайзов. Зато начались проблемы с платежами в Беларусь, и все договоры перевели в Польшу.

Шифроваться приходится только отделу Sales. Как это происходит:

— изменена локация в соцсетях,

— включены VPN, прокси,

— в гугл-сервисах указаны другая локация и тайм-зона (хотя это не имеет смысла, получатель получает уведомления по своей тайм-зоне, наша ему не видна),

— из резюме специалистов убрали русский язык, хотя учебу в вузах Беларуси оставили.

Позиция основателей — избегать какие-либо упоминания Беларуси. Судя по общению с коллегами, такое требование сейчас у большинства аутсорс-компаний. Но мы плохие сотрудники и не придерживаемся всех рекомендаций, так как словить нас на лжи — раз плюнуть. Кто-то при общении говорит, что находится в Варшаве, кто-то — как есть.

Собственно однажды нас и спалили. Дело в том что, когда принимаешь приглашение на созвон через Microsoft Teams, собеседнику видна локация.

Как нас спалили

Большинство наших клиентов приходят через outbound канал, то есть сами сотрудники ищут потенциальных клиентов. Клиенту говорят, что мы польская компания, и далеко не все уточняют локацию. С одним из таких потенциальных клиентов договорились на звонок, они выслали приглашение через Microsoft Teams, мы приняли.

И вот от них приходит сообщение: «Мы получили ответ на приглашение с локацией „Минск“. У нас было понимание, что вы польская компания. На данный момент мы не можем вести бизнес с Россией и Беларусью. Пожалуйста, объясните, где находится ваша штаб-квартира и центры разработки».

Мы объяснили — звонок состоялся, но дальше переговоры не продвинулось (по крайней мере, пока).

Ощущения от этого крайне неприятные. Собственно, после пары таких ситуаций и было принято решение не врать.

С другой стороны, такое впечатление, что 99% заказчиков требования по локации выставляют для галочки либо чтобы избежать дополнительных проблем.

В Польше наши сотрудники оформлены по ИП, в Беларуси — по контракту. Первым, насколько знаю, зп приходит вовремя, а в Беларусь — с двухнедельной задержкой. Говорят, это из-за дополнительных проверок банковских переводов.

Новую работу я ищу в Беларуси, но с вакансиями всё очень плохо. Из всех предложений на rabota.by мне подошла только одна. К счастью, рекрутеры сами обращаются с предложениями.

Варианты с релокацией я тоже рассматриваю, но на самом деле уезжать не очень хочется, точно не в ближайшее время. Да и локации хотелось бы другие — не Польшу, Литву или Грузию. Первая уже опробована, если и релоцироваться, то куда-нибудь подальше, например, в Италию, Испанию, Францию.

«Спросили, какая погода в Тбилиси, а я была в Минске и не смогла соврать»

Работаю в маленькой компании на финского заказчика. После начала войны я по личной инициативе уехала в Грузию. Потом возвращалась на время домой, и тогда начальство сказало не говорить, что еду в Беларусь. Мотивировка: финны нервничают из-за того, что у нас неспокойная обстановка и угроза войны. И я это скрывала.

Потом я опять была в Грузии, и снова вернулась в Беларусь. И опять начальство просило по возможности не говорить, что я в Беларуси.

Технически скрываться несложно. Есть рабочий VPN, к которому я всегда подключаюсь. Но психологически всё это, конечно, очень неприятно. Ты не можешь сказать коллегам, где ты находишься, не можешь включить камеру, так как фоном — твоя квартира, и они её узнают. Часовой пояс тоже выдаёт, в small talk’ах избегаешь тем, которые касаются твоего местоположения.

И поскольку сейчас я приехала в Беларусь как минимум на месяц, а то и больше, то как-то в разговоре с финнами призналась, что в Беларуси. У меня спросили, какая погода нынче в Тбилиси, а я уже сидела в Минске и не смогла соврать. Не знаю, чем для меня это обернётся.

Кстати, другие сотрудники из Беларуси вроде бы не скрываются, правда готовятся к открытию ИП за границей. Интересно, что переезд для них будет необязателен: финны хотят отказаться от сотрудничества именно с белорусской компанией. Поэтому нужно будет открыть ИП за границей, чтобы продолжать работу на них.

Я также готовлюсь к открытию ИП (уже в Польше), но почему-то начальство по-прежнему говорит мне скрывать, где я. Понимаю, что это звучит странно, но как есть.

Возможно, это из-за того, что я сразу была готова к выезду за границу, а коллеги, оставшиеся в РБ, прямо сказали, что никуда не поедут. Поэтому мои перемещения шифруются до тех пор, пока не перееду окончательно, а скрывать местоположение других нет смысла — всё равно они останутся. В целом по компании расклад такой: 33,3% уже уехали, 33,3% сомневаются/собираются (я в их числе), 33,3% остаются.

«Старые заказчики всё понимают, а для новых мы мульти-культи»

У нас небольшая аутсорс-компания. Два месяца назад вынужденно включили VPN и сменили локацию в соцсетях и площадках типа dev.to на Литву, так как столкнулись с проблемами по продлению проектов. Хотя банковские счета компании и так в Литве. Старые заказчики всё понимают, а для новых мы «мульти-культи» — работаем из разных стран мира.

Но проблемы всё равно есть. Например, крупный заказчик из США задолжал компании порядка 100K за февраль, и это привело к сокращению сотрудников. Сам проект не закрыли, но, судя по LinkedIn, теперь ищут разработчиков в Штатах. А оставшимся сотрудникам в Беларуси задерживают зп. Ситуацию усугубляют проблемы с переводами.

Релоцировали (по желанию) только одного лида, нескольким дизайнерам прервали контракты, маркетолога и эйчара отправили в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением. В общем сокращают так, чтобы не платить. Разработчики пока остались: кто-то работает из Украины, но большинство — из Минска.

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