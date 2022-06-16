Российский разведчик хотел устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге 5 16.06.2022, 17:32

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Он использовал бразильскую вымышленную личность.

Российский разведчик пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге, занимающийся в частности расследованием военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщает Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

"AIVD помешала сотруднику российской разведки получить доступ в качестве стажера в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Упомянутый человек работает на ГРУ российской военной разведки, но использовал бразильскую вымышленную личность для поездки из Бразилии в Нидерланды. AIVD считает его угрозой национальной. На этом основании офицеру разведки было отказано во въезде в Нидерланды в апреле, он объявлен не въездным. Его отправили обратно в Бразилию первым рейсом", — говорится в сообщении.

Офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (род. 4 апреля 1989 г.), хотя его настоящее имя Сергей Владимирович Черкасов (род. 11 сентября 1985 г.).

Черкасов использовал хорошо продуманное прикрытие, под которым скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности.

Офицер такого рода больше известен как "нелегал": разведчик, прошедший длительную и широкую подготовку. Из-за выдуманной личности нелегалов трудно обнаружить. Поскольку они выдают себя за иностранцев, у них есть доступ к информации, недоступной гражданину россии, отмечает разведка Нидерландов.

"Международный уголовный суд расследует возможные военные преступления, совершенные россией в Украине. МУС также расследует военные преступления, которые имели место во время войны россии в Грузии в 2008 году. По этим причинам тайный доступ к информации Международного уголовного суда был бы очень ценен для российских спецслужб. Нелегал должен был начать стажировку в МУС, что означало бы, что он будет иметь доступ к зданию и системам МУС", — говорится в сообщении.

В AIVD считают угрозу, исходящую от этого офицера разведки, потенциально очень высокой.

"Если бы офицеру разведки удалось получить доступ в качестве стажера к МУС, он смог бы собирать там разведданные и искать (или вербовать) источники, а также получить доступ к цифровым системам МУС… Возможно, он также мог бы влиять на уголовные производства МУС", – заявили в разведке Нидерландов.

Источник "Украинской правды" в AIVD сообщил, что это трудоустройство было важно для россии с точки зрения расследования военных преступлений в Украине. Процесс получения российским агентом места в МУС занял месяцы. Планировалось, что оно совпадет с российским вторжением в Украину, но россиянам не удалось сделать это раньше, что, возможно, было бы более полезным для них. По словам источника, это одновременно большой успех для AIVD и большой провал для ГРУ, поскольку каждый такой агент для России очень ценен.

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