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Сервис доставки еды Glovo уходит из Беларуси

  • 16.06.2022, 21:41
Сервис доставки еды Glovo уходит из Беларуси

Cервис работал в Беларуси с ноября 2021 года.

Популярный сервис доставки продуктов и еды Glovo заявил об уходе из Беларуси.

«Руководство компании Glovo в Испании объявило о закрытии бизнеса Glovo Беларусь. Glovo – европейская компания, которая осуществляет свою деятельность согласно европейским стандартам и этическим нормам, а также гуманитарным и социальны правовым инициативам», – говорится в сообщении компании для курьеров, опубликованном блогером «Мерзкий Кокобай».

Cервис Glovo работал в Беларуси с ноября 2021 года.

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