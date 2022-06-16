Сервис доставки еды Glovo уходит из Беларуси
- 16.06.2022, 21:41
Cервис работал в Беларуси с ноября 2021 года.
Популярный сервис доставки продуктов и еды Glovo заявил об уходе из Беларуси.
«Руководство компании Glovo в Испании объявило о закрытии бизнеса Glovo Беларусь. Glovo – европейская компания, которая осуществляет свою деятельность согласно европейским стандартам и этическим нормам, а также гуманитарным и социальны правовым инициативам», – говорится в сообщении компании для курьеров, опубликованном блогером «Мерзкий Кокобай».
Cервис Glovo работал в Беларуси с ноября 2021 года.