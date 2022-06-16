Львовские десантники уничтожили два танка оккупантов из ПТРК «Стугна-П» 1 16.06.2022, 22:24

1,520

Видеофакт.

Львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из ПТРК "Стугна-П". В результате удара украинских бойцов сдетонировал боекомплект оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Так, на видео зафиксировано, как воины-противотанкового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины удачно охотятся на тяжелую бронетехнику противника.

"В частности, львовскими десантниками было уничтожено два танка российских захватчиков из ПТРК "Стугна-П". Судя по детонации боекомплекта, вражеские боевые машины вместе со своими экипажами прошли полную демилитаризацию", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».