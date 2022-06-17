Глава штаба обороны Британии: Россия уже стратегически проиграла войну против Украины 17.06.2022, 7:42

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Тони Радакин

Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия уже стратегически проиграла войну против Украины.

Он отметил, что РФ понесла большие потери и усилила НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция, сообщает Русская служба BBC.

«Это ужасная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», — считает Радакин.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин может добиться тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощи своей армии.

Такой высокой ценой Путин смог отвоевать крошечную часть территории, получив при этом 50 тысяч человек убитыми или ранеными, добавил Радакин.

Он заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе поставками большого количества оружия.

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