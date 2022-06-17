Украинские защитники уничтожили уже более 33 тысяч оккупантов

Украинские защитники уничтожили уже более 33 тысяч оккупантов5
- 17.06.2022, 10:59
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Новые потери России.
Потери личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 33 150 военных. Об этом 17 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.
За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 200 оккупантов.
Другие потери противника составили:
танки –1456 (+7);
боевые бронированные машины – 3563 (+18);
артиллерийские системы – 734 (+5);
РСЗО/MLRS – 233 (+3);
средства ПВО – 97;
самолеты – 215 (+2);
вертолеты – 180 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2);
крылатые ракеты – 129;
корабли/катера – 13;
автомобильная техника и автоцистерны – 2496 (+2);
специальная техника – 55.
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.