Украинские защитники уничтожили уже более 33 тысяч оккупантов 5 17.06.2022, 10:59

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Новые потери России.

Потери личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 33 150 военных. Об этом 17 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 200 оккупантов.

Другие потери противника составили:

танки –1456 (+7);

боевые бронированные машины – 3563 (+18);

артиллерийские системы – 734 (+5);

РСЗО/MLRS – 233 (+3);

средства ПВО – 97;

самолеты – 215 (+2);

вертолеты – 180 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2);

крылатые ракеты – 129;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2496 (+2);

специальная техника – 55.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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