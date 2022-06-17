В Беларуси насчитывается 10 тысяч электромобилей 2 17.06.2022, 11:21

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Такую цифру назвал министр энергетики.

В Беларуси насчитывается уже около 10 тыс. электромобилей. Такую цифру сегодня назвал министр энергетики Виктор Каранкевич на выставке к Дню электротранспорта, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В сравнении с прошлым годом количество электрокаров увеличилось в два раза. В стране уже созданы 680 зарядных станций на них.

В 2021 году зарядные станции потребили 10 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 38% больше, чем в 2021 году.

Помимо электромобилей, в стране увеличивается парк электробусов. По словам министра, их уже более 100 на городских маршрутах.

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