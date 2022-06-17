ВСУ прямым попаданием уничтожили гаубицу и командно-штабную машину россиян 4 17.06.2022, 12:46

5,410

Также было ликвидировано до 15 единиц вооружений оккупантов.

Украинские артиллеристы уничтожили более 15 единиц вооружений оккупантов с помощью самоходной артиллерийской установки Caesar.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

"Одним залпом 6 "Цезарей" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники. Прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи", - отмечают артиллеристы.

Также сказано, что самоходные гаубицы Caesar поражают кремлевских захватчиков на расстоянии более 20 км от линии фронта с высокой точностью.

"Украинские артиллеристы проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на системы вооружения НАТО и их стандарты. Артиллеристы очень эффективно применяют САУ Caesar и другие САУ на поле боя", - отмечается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».