ВСУ прямым попаданием уничтожили гаубицу и командно-штабную машину россиян

ВСУ прямым попаданием уничтожили гаубицу и командно-штабную машину россиян4
- 17.06.2022, 12:46
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Также было ликвидировано до 15 единиц вооружений оккупантов.
Украинские артиллеристы уничтожили более 15 единиц вооружений оккупантов с помощью самоходной артиллерийской установки Caesar.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.
"Одним залпом 6 "Цезарей" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники. Прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи", - отмечают артиллеристы.
Также сказано, что самоходные гаубицы Caesar поражают кремлевских захватчиков на расстоянии более 20 км от линии фронта с высокой точностью.
"Украинские артиллеристы проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на системы вооружения НАТО и их стандарты. Артиллеристы очень эффективно применяют САУ Caesar и другие САУ на поле боя", - отмечается в сообщении.