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Эксперт: Лукашенко готовится напасть на Украину

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  • 17.06.2022, 14:18
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Эксперт: Лукашенко готовится напасть на Украину

Цель — отрезать страну от западной помощи.

Лукашенко продолжает медлить с приказом на вторжение, но при этом Беларусь реально готовится к войне, пишет украинский эксперт Олег Жданов в колонке для сайта nv.ua.

Все те действия по подготовке к войне, которые осуществляет Лукашенко, не нужно воспринимать как пускание пыли в глаза Путину, к сожалению. Лукашенко повышает градус напряжения, и уже игнорировать и говорить, что эта игра — стопроцентно невозможно.

Мы говорим о том, что Лукашенко, возможно, с одной стороны продолжает оттягивать то время, когда нужно отдавать приказ на вторжение, но при этом Беларусь реально готовится к войне. Вот в этом основная угроза — они реально готовятся к началу войны.

В Беларуси начались военные учения, которые продлятся до 8 июля, и к этому времени будет полностью закрыто воздушное пространство. Напомним, что запрет на полеты международных авиационных компаний существует уже давно. В Беларусь летали только самолеты белорусских и российских авиакомпаний.

Основные направления для вторжения Беларуси в Украину — это может быть Волынское и Ровенское. Думаю, что дальше они не пойдут. Почему? Потому что основная цель этого вторжения — во-первых, попытка открыть второй фронт. Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача — это попытка отрезать Украину от западной помощи.

И эта задача, на мой взгляд, еще важнее по своей военной составляющей, чем первая. Вторжение наземной группировки может происходить в направлении Луцк-Львов или Ровно-Львов или Ровно-Тернополь, и будет перерезание основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине. Вторжение будет осуществляться военными колоннами, как это делали россияне в феврале. На Волыни и Ровенщине местность такая, что особенно в предбоевом порядке не пойдешь, и они будут вынуждены в колоннах выдвигаться и заходить на территорию Украины. Ну а мы их здесь уже будем «встречать».

Обязательно наземному вторжению предшествует массированный ракетно-авиационный удар. Затем, по возможности, если есть досягаемость дальности, вступает артиллерия, а потом только выдвигаются войска. Но войска уже будут идти под прикрытием авиации и ракетных войск. У нас есть чем «встречать» и ракетные войска, и авиацию. Кстати, с авиацией у нас вообще ситуация более-менее наладилась, и на сегодняшний день все мы видим, что российская авиация почти не вмешивается в воздушное пространство Украины. Мы научились их сбивать, и они боятся.

Что касается ракетных войск, то наша система ПВО будет пытаться по мере сил и возможностей бороться и с ракетами, летящими со стороны Беларуси. Ну, а уже сухопутные войска будут решать основную судьбу войск вторжения.

Это нападение на Украину может стать концом Лукашенко. Он поэтому и пытается максимально отсрочить дату вторжения. Потому что на сегодняшний день для него это отдавание приказа о начале вторжения может стать триггером для социального взрыва внутри страны. Или неотдавание приказа может стать триггером для того, чтобы Путин предпринял попытку его отстранения от власти.

У Лукашенко очень серьезное угрожающее положение, считает Олег Жданов: — И, несмотря на то, что армия является силовой структурой, если будет народное недовольство, то армия может поддержать народ. И может перейти на сторону народа и отказаться выполнять приказ по вторжению. И это может привести к отстранению его от власти. Эти риски Лукашенко понимает. Но он сам себя загнал в такой угол, когда с одной стороны недовольство общества и самой армии, а с другой стороны у него Путин, который настаивает на том, чтобы Беларусь вмешалась в ситуацию в Украине — вступила в войну.

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