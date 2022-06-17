СМИ: Путина могут ликвидировать «хищники» из его окружения 1 17.06.2022, 15:45

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Приближенные к российскому диктатору люди теперь считают его слабым.

Российский диктатор Владимир Путин может закончить как ливийский диктатор Муаммар Каддафи, которого убил его народ во время гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Сейчас окружение Путина воспринимает его как "слабого", и поэтому есть вероятность, что все могут обернуться против него. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источники.

В частности, в издании ссылаются на слова российского террориста Игоря Гиркина, который говорил, что из-за постоянных провалов в войне против Украины военный и силовой блок России сейчас теряют лояльность к Путину.

Он предупредил, что в худшем для российского диктатора случае его могут сбросить "с трона" и затем жестоко убить, как это произошло с Каддафи. При этом Гиркин отметил, что Россия уже "превращается в Ливию, где все воюют против всех".

При этом в издании также привели слова блогера Ивана Яковины, который сказал, что Гиркин может работать "на какие-то темные силы в Кремле или ФСБ".

Яковина отметил, что эти силы очень недовольны Путиным, и могут устами Гиркина "предсказывать", как может закончить жизнь российский диктатор.

"Прямо говоря, они уже угрожают Путину, требуя объявить Украине полноценную войну. По моему мнению, это очень интересная динамика. Самые ненавистные....выходят из лап Путина и облизывают губы, словно хищники предчувствуют его, сидя в его роскошном бункере", – сказал Яковина.

Ранее сообщалось, что РФ уже стратегически проиграла войну против Украины. Путин использовал уже около 25% мощи своей армии, однако добился лишь мизерных успехов. И уже никакие тактические успехи РФ не смогут сильно повлиять на ситуацию, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

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