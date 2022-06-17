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ВВП Беларуси ускорил падение

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  • 17.06.2022, 17:00
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ВВП Беларуси ускорил падение

За январь-май он сократился уже на 3,4%.

Белорусская экономика продолжает сокращаться. Валовый внутренний продукт по итогам января-мая составил 70,6 млрд рублей в текущих ценах. В сопоставимых ценах он упал на 3,4% в сравнении с прошлым годом. Индекс дефлятор составил 114%, сообщает Белстат.

Надо отметить, что по итогам четырех месяцев падение ВВП составляло 2,1%. Напомним, ЕАБР и Всемирный банк спрогнозировали сокращение валового внутреннего продукта Беларуси в этом году на 6,5%, МВФ — на 6,4%. Прогноз социально-экономического развития, утвержденный Лукашенко, предполагает рост экономики в 2022-м на 2,9%

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