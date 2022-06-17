На военной базе в оккупированном Донецке начался пожар

На военной базе в оккупированном Донецке начался пожар8
- 17.06.2022, 17:46
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На складе боеприпасов россиян детонируют снаряды.
В оккупированном Россией Донецке вспыхнул пожар. По свидетельству местных жителей, горит база российских оккупантов в Киевском районе города.
Над местом пожара поднимается густой черный дым, слышны взрывы. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на Telegram-канал "Типовой Донецк".
Сообщения о пожаре на военной базе оккупантов появились около 15:00.
"Сообщают, что горит военная база в Киевском районе Донецка сейчас", - отметили авторы "Типичного Донецка".
Они также начали публиковать фото, на которых виден густой черный дым и пламя на месте, где размещалась база оккупантов.
При этом в другом Telegram-канале появилось сообщение, что "прилет" пришелся в склад боеприпасов россиян в выставочном центре "ЭкспоДонбасс".
Дончане заявляют, что обстрел велся "со стороны Авдеевки", где держат оборону украинские воины.