закрыть
17 июня 2022, пятница, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На военной базе в оккупированном Донецке начался пожар

8
  • 17.06.2022, 17:46
  • 7,310
На военной базе в оккупированном Донецке начался пожар

На складе боеприпасов россиян детонируют снаряды.

В оккупированном Россией Донецке вспыхнул пожар. По свидетельству местных жителей, горит база российских оккупантов в Киевском районе города.

Над местом пожара поднимается густой черный дым, слышны взрывы. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на Telegram-канал "Типовой Донецк".

Сообщения о пожаре на военной базе оккупантов появились около 15:00.

"Сообщают, что горит военная база в Киевском районе Донецка сейчас", - отметили авторы "Типичного Донецка".

Они также начали публиковать фото, на которых виден густой черный дым и пламя на месте, где размещалась база оккупантов.

При этом в другом Telegram-канале появилось сообщение, что "прилет" пришелся в склад боеприпасов россиян в выставочном центре "ЭкспоДонбасс".

Дончане заявляют, что обстрел велся "со стороны Авдеевки", где держат оборону украинские воины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип