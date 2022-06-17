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Литовская таможня усиливает контроль на белорусской границе

  • 17.06.2022, 20:07
Литовская таможня усиливает контроль на белорусской границе

В чем причина?

В первые четыре месяца 2022 года литовско-белорусскую границу пересекло в 4 раза больше легковых автомобилей (всего более 124 000), чем за тот же период прошлого года. Литовские таможенники отмечают, что с начала действия безвизового режима некоторые легковые автомобили ездят в Беларусь более 10 раз в месяц, пишет delfi.lt.

«Мы фиксируем автомобили и водителей, которые едут через литовско-белорусскую границу по несколько или более 10 раз в месяц. Похоже, что эти люди не просто ездят за более дешевым топливом, сигаретами и другими товарами для своих нужд.

Мы обязаны учитывать риски нелегального бизнеса, особенно сейчас. Поэтому будем осуществлять превентивные меры — усилим контроль жителей, которые часто ездят в Беларусь, и транспортных средств», — сказал гендиректор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас.

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