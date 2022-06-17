Генштаб ВСУ: Идет боевая подготовка с личным составом инженерных подразделений белорусской армии 6 17.06.2022, 21:01

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Что задумал Лукашенко?

Украина 114-е сутки с начала полномасштабного вторжения России героически противостоит оккупантам. Как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 17 июня:

«На Волынском и Полесском направлениях – ситуация остается без изменений. Идет боевая подготовка с личным составом инженерных подразделений белорусской армии».

Ранее украинский эксперт Oлег Жданов заявил, что Лукашенко продолжает медлить с приказом на вторжение, но при этом Беларусь реально готовится к войне.

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