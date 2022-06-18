Как «Гарпун» стал хозяином Черного моря 7 Иван Яковина

18.06.2022, 8:21

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Снабжение российского контингента на острове Змеиный отныне под большим вопросом.

Шикарные новости: двумя ракетами «Гарпун» в Черном море уничтожен российский военный буксир «Василий Бех», перевозивший оружие и припасы на остров Змеиный.

Там буксир - не бог весть какая цель (хотя это все равно миллионы долларов), но его уничтожение означает несколько важных вещей.

Первое. Украина научилась успешно использовать «Гарпуны» даже против таких небольших целей.

Второе. Разведка (своя или западная) работает - цели обнаруживают даже очень далеко от берега.

Третье. Система ПВО «Тор», установленная на буксире, ему не помогла - в него влетели обе ракеты, ни одну из них он не сбил.

Четвертое. Снабжение российского контингента на острове Змеиный отныне под большим вопросом. Любые попытки добраться туда будут пресекаться. Разве что подводной лодкой научатся припасы возить.

Пятое. Время, когда ЧФ РФ мог считать Черное море безраздельно своим, уже точно закончилось. Теперь в хозяином этого моря стала система «Гарпун».

Иван Яковина, «Фейсбук»