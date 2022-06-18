В Херсоне взорвали автомобиль высокопоставленного коллаборанта 9 18.06.2022, 13:55

6,432

Оккупанты заявили, что это работа украинских партизан.

На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева, оккупанты говорят, что это работа "украинских партизан".

Из-за взрыва в соседних домах вылетели окна, повредились деревья на улице и т.д.

СМИ пишут, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив.

Кремлевские СМИ пишут, что украинцы совершили покушение на начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

Уточняется, что он в больнице с ранениями, его жизни ничего не угрожает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».