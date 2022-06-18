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Путин отправляет на войну в Украину выходцев из бедных регионов

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  • 18.06.2022, 18:23
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Путин отправляет на войну в Украину выходцев из бедных регионов

Большинству погибших было 21-23 года.

На войне против Украины чаще всего гибнут российские солдаты в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России, сообщает российское издание "Медиазона".

СМИ собирает информацию о погибших в региональных медиа, на страницах родственников в соцсетях и в городских пабликах. По открытым источникам удалось установить 3 798 погибших. Генштаб ВСУ сообщает о 33 350 погибших по состоянию на 18 июня - почти в 9 раз больше, чем установили в "Медиазона".

Они выяснили, что среди погибших большинство - из бедных регионов РФ.

"Чаще других гибнут солдаты из национальных республик — в лидерах Дагестан и Бурятия. В Бурятии погибших хоронят едва ли не каждый день. ... В основном, сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов: средняя зарплата в них ниже медианной по России. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения страны, практически нет в сводках", - говорится в сообщении.

Так, 207 погибших в Дагестане, 164 - в Бурятии, 125 - в Волгоградской области, 102 - в Башкортостане. Средних доход в этих регионах меньше медианного по России (29,3 тысяч рублей в месяц).

Меньше всего погибших - в Инженерных войсках (36). Больше всего из ВДВ (774 погибших) и Мотострелковых войск (731). В более чем 1 тысяче случаев род войск погибшего неизвестен.

Среди 3 798 сообщений о смерти в 652 случаях речь шла о гибели офицера. Впрочем, это не значит, что пятая часть погибших были офицерами. Это может быть объяснено тем, что погибшим офицерам уделяют больше внимания — их тела доставляют домой в первую очередь, а о гибели, как правило, сообщают публично.

Более чем в 2 700 сообщениях упоминается возраст. Больше всего погибших в группе 21-23 года. 103 солдатам не исполнилось и 20 лет, а 18 из них едва достигли совершеннолетия.

Россия утаивает информацию о своих потерях в войне против Украины. Министерство обороны РФ сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1 351 человек. 1 июня председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что Россия якобы практически перестала нести потери, сменив военную тактику.

Как свидетельствуют перехваты СБУ, захватчики если вывозят "груз 200", то делают это ночью и небольшими партиями. Пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться. Из перехваченных СБУ разговоров оккупантов следует, что убитых складывают под открытым небом, а затем отправляют домой в закрытых гробах из-за разложения.

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