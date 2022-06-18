Что происходит на главных фронтах боев в Украине? 18.06.2022, 19:28

Сводка Генштаба ВСУ.

115-е сутки украинская армия дает отпор оккупанту на всех направлениях. Враг пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком на Луганщине. Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ.

Так, на Северодонецком направлении враг продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. В частности, обстреливали Метелкино, Белую Гору и Устиновку.

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, успеха не имели.

Однако россияне штурмовали поселки у Северодонецка, и там имели частичный успех.

"В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отбили", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 18 июня было известно, что россияне штурмуют Северодонецк с нескольких направлений. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.

"Горячо" в селах-сателлитах областного цента и Тошковке, Золотом, в Сиротиному и Метелкином значительные разрушения.

Британская разведка сообщала, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемые "гуманитарные" коридоры якобы для эвакуации украинцев из Северодонецка. Население города депортируют вглубь временно оккупированной территории.

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