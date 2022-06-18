закрыть
18 июня 2022, суббота, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что происходит на главных фронтах боев в Украине?

  • 18.06.2022, 19:28
Что происходит на главных фронтах боев в Украине?

Сводка Генштаба ВСУ.

115-е сутки украинская армия дает отпор оккупанту на всех направлениях. Враг пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком на Луганщине. Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ.

Так, на Северодонецком направлении враг продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. В частности, обстреливали Метелкино, Белую Гору и Устиновку.

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, успеха не имели.

Однако россияне штурмовали поселки у Северодонецка, и там имели частичный успех.

"В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отбили", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 18 июня было известно, что россияне штурмуют Северодонецк с нескольких направлений. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.

"Горячо" в селах-сателлитах областного цента и Тошковке, Золотом, в Сиротиному и Метелкином значительные разрушения.

Британская разведка сообщала, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемые "гуманитарные" коридоры якобы для эвакуации украинцев из Северодонецка. Население города депортируют вглубь временно оккупированной территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип