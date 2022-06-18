Данилов: С начала войны Зеленского пять раз пытались убить 18.06.2022, 19:46

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Смарта в страну начали прибывать группы боевиков, которые связаны Пригожиным.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было осуществлено пять попыток убить президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию The Globe and Mail (перевод — unian.net.

По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

Данилов не раскрыл подробности нападений, хотя в начале войны публично говорил о отряд чеченских бойцов, которым было поручено убить Зеленского, но был "полностью уничтожен".

В конце марта в Минобороны заявили, что боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал советник министра обороны Маркиян Лубкивский и добавил, что все доказательства предоставлено Международному суду.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

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