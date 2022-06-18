закрыть
18 июня 2022, суббота, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов: С начала войны Зеленского пять раз пытались убить

  • 18.06.2022, 19:46
  • 3,054
Данилов: С начала войны Зеленского пять раз пытались убить

Смарта в страну начали прибывать группы боевиков, которые связаны Пригожиным.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было осуществлено пять попыток убить президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию The Globe and Mail (перевод — unian.net.

По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

Данилов не раскрыл подробности нападений, хотя в начале войны публично говорил о отряд чеченских бойцов, которым было поручено убить Зеленского, но был "полностью уничтожен".

В конце марта в Минобороны заявили, что боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал советник министра обороны Маркиян Лубкивский и добавил, что все доказательства предоставлено Международному суду.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип