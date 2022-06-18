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За последние 72 часа в Донецке уничтожено минимум семь военных складов РФ

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  • 18.06.2022, 20:17
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За последние 72 часа в Донецке уничтожено минимум семь военных складов РФ

Склады оккупантов были уничтожены высокоточными ударами ВСУ.

За последние несколько суток в оккупированном Донецке уничтожено не менее 7 объектов, на которых россияне разместили значительные запасы боеприпасов начиная с 2014-2015 годов. Об этом сообщает InformNapalm.

Источники издания утверждают, что склады оккупантов были уничтожены "высокоточными ударами": семь выстрелов - 7 уничтоженных целей.

"В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов", - уточняет издание.

По мнению собеседников журналистов, это удары украинских защитников, а российские войска пытаются "размыть успехи ВСУ", простреливая центр города меньшими калибрами, чтобы запугать местное население и перебить слухи о высокую точность работы ВСУ исключительно по складам боеприпасов.

Накануне ВСУ ударили по складу боеприпасов российских наемников в Красном Луче. По сообщению самих боевиков, склад обеспечивал артиллерию "ЛНР" 152-мм снарядами и ракетами РСЗО в районе Лисичанска.

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