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ВСУ ликвидировали на востоке еще 87 российских оккупантов

  • 18.06.2022, 22:35
ВСУ ликвидировали на востоке еще 87 российских оккупантов

Также уничтожены 2 склада с боеприпасами.

Украинские бойцы группировки "Схід" за сутки уничтожили 87 российских захватчиков. Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе своей ответственности.

В частности, сегодня, 18 июня, украинские воины уничтожили: личного состава – 87 российских оккупантов, танков – 1, минометов – 5, ТТ – 52, специальная техника – 1.

Также уничтожено 1 беспилотный летательный аппарат врага и 2 склада с боеприпасами.

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