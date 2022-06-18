ВСУ ликвидировали на востоке еще 87 российских оккупантов 18.06.2022, 22:35

Также уничтожены 2 склада с боеприпасами.

Украинские бойцы группировки "Схід" за сутки уничтожили 87 российских захватчиков. Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе своей ответственности.

В частности, сегодня, 18 июня, украинские воины уничтожили: личного состава – 87 российских оккупантов, танков – 1, минометов – 5, ТТ – 52, специальная техника – 1.

Также уничтожено 1 беспилотный летательный аппарат врага и 2 склада с боеприпасами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».