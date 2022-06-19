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Взрывы в Киеве: ПВО перехватили российскую ракету

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  • 19.06.2022, 9:16
  • 9,378
Взрывы в Киеве: ПВО перехватили российскую ракету

Появилось первое видео с места событий.

В Киеве утром 19 июня были слышны взрывы. По предварительной информации, была уничтожена российская ракета.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, сработала система ПВО.

"Возле Киева наши ПВО сбили ракету. Сохраняем спокойствие", - написал.

По информации glavred.info, ракету сбили над Вышгородом. В сети также появилось первое видео с места событий.

Напомним, сейчас в Киеве работает система ПВО с искусственным интеллектом, хоть и не все, сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Он отметил, что там уже работает этот искусственный интеллект, который определяет траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение.

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