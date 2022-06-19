Взрывы в Киеве: ПВО перехватили российскую ракету

Взрывы в Киеве: ПВО перехватили российскую ракету6
- 19.06.2022, 9:16
- 9,378
Появилось первое видео с места событий.
В Киеве утром 19 июня были слышны взрывы. По предварительной информации, была уничтожена российская ракета.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, сработала система ПВО.
"Возле Киева наши ПВО сбили ракету. Сохраняем спокойствие", - написал.
По информации glavred.info, ракету сбили над Вышгородом. В сети также появилось первое видео с места событий.
Напомним, сейчас в Киеве работает система ПВО с искусственным интеллектом, хоть и не все, сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.
Он отметил, что там уже работает этот искусственный интеллект, который определяет траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение.