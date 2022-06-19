Бойцы ВСУ уничтожают оккупантов из американских гаубиц М777 4 19.06.2022, 9:53

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Главная цель — артиллерийские подразделения россиян.

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожают оккупантов из американских гаубиц М777, сообщает «Оперативный ВСУ».

«Целями ВСУ преимущественно являются артиллерийские подразделения россиян. Наши воины наносят огневое поражение и по живой силе противника.

Защитники Украины говорят, что гаубицы М777 – это грозная сила, высокая маневренность и мощь», — говорится в сообщении.

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