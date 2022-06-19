Назван генерал, назначенный вместо Дворникова руководить армией РФ в Украине 7 19.06.2022, 10:32

9,948

Cмена главнокомандующего демотивировала армию оккупантов.

Генерал вооруженных сил (ВС) РФ Александр Дворников, который с апреля командовал армией оккупантов в войне против Украины, отстранен, теперь российскими войсками руководит генерал Геннадий Жидко.

Об этом в интервью российскому блогеру и журналисту Майклу Наки, опубликованном 2 июня на его YouTube-канале, рассказал основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев со ссылкой на источники.

"Когда мы общались со своими источниками – солдатами, они говорят, что вместо Дворникова теперь командует всей этой операцией, битвой за Донбасс генерал Жидко… По сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии", – сказал основатель CIT.

Эту информацию в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", подтвердил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, частая смена главнокомандующего войной и тот факт, что эта информация становится публичной, демотивирует армию российских оккупантов.

"Потому что они понимают, что что-то не так… Те источники, которые называли Дворникова неудачником, считают, что новый значительно лучше", – сказал Грозев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».