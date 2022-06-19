ВСУ мощно ударили по армии РФ на Запорожье
- 19.06.2022, 10:57
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Уничтожены десятки оккупантров, танки, «Град» и БМП.
Украинские воины за минувшие сутки, 18 июня, нанесли большие потери для российских захватчиков в Запорожской области.
После мощного удара бойцов ВСУ оккупантов на этом направлении уменьшилось более чем на 30. при этом еще более 40 стали "300-ми".
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
В целом, защитники Украины за сутки уничтожили на Запорожье:
личного состава – 31 человека,
43 человека ранили,
танк – 2 единицы,
БМП – 1 единица,
ББМ "Тигр" – 1 единица,
РСЗО БМ-21 "Град" – 1 единица,
автомобильная техника – 3 единицы,
миномет М120 – 2 единицы.
Напомним, на Юге Украины за минувшие сутки ликвидировали 28 российских оккупантов, вражескую технику и ракету типа х-55. РФ атаковала Николаев – двойной удар ракетами типа х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре, а вечером – пятью "калибрами" со стороны Херсонщины. Одну из этих ракет нашим защитникам удалось уничтожить из ПЗРК.