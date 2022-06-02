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Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов

  • 2.06.2022, 7:33
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Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов

Первые подробности обстрела.

Рано утром в четверг, 2 июня, в Николаеве прогремел ряд сильных взрывов. Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, взрывы были слышны в разных районах города, передает glavred.info.

Отметим, в Николаевской области объявляли воздушную тревогу дважды за час - в 4:21 и 5:18 утра. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах.

По данным СМИ, в городе сработало ПВО. Было опубликовано фото неба над городом.

Также прозвучал взрыв в Одессе.

"Кроме ракет Николаев могут обстреливать кассетными снарядами, так что оставайтесь в укрытии и помните про правило двух стен", - пишут Новости Николаева.

Официальной информации пока что нет.

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