Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов
- 2.06.2022, 7:33
- 6,530
Первые подробности обстрела.
Рано утром в четверг, 2 июня, в Николаеве прогремел ряд сильных взрывов. Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, взрывы были слышны в разных районах города, передает glavred.info.
Отметим, в Николаевской области объявляли воздушную тревогу дважды за час - в 4:21 и 5:18 утра. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах.
По данным СМИ, в городе сработало ПВО. Было опубликовано фото неба над городом.
Также прозвучал взрыв в Одессе.
"Кроме ракет Николаев могут обстреливать кассетными снарядами, так что оставайтесь в укрытии и помните про правило двух стен", - пишут Новости Николаева.
Официальной информации пока что нет.