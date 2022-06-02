Белорусские войска на границе с Украиной перевооружают

Белорусские войска на границе с Украиной перевооружают19
- 2.06.2022, 8:36
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Информация стала известна Генштабу ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение белорусских военных современными образцами вооружения и военной техники.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"...На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны...",- говорится в сообщении.