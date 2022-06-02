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Белорусские войска на границе с Украиной перевооружают

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  • 2.06.2022, 8:36
  • 17,510
Белорусские войска на границе с Украиной перевооружают

Информация стала известна Генштабу ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение белорусских военных современными образцами вооружения и военной техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"...На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны...",- говорится в сообщении.

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