Белорусские войска на границе с Украиной перевооружают 19 2.06.2022, 8:36

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Информация стала известна Генштабу ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение белорусских военных современными образцами вооружения и военной техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"...На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны...",- говорится в сообщении.

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