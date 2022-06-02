Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении создало серьезную угрозу для армии РФ 1 2.06.2022, 10:22

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Украинские бойцы провели серию мощных контратак на восточном берегу реки Ингулец.

В результате украинского контрнаступления на Херсонском направлении под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские силы провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали, поддерживающей российские силы на границе Херсонской и Николаевской областях, констатируют аналитики.

В ответ русские разрушили мосты, которые украинцы использовали во время одной из этих контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемых продолжающихся украинских контрнаступлений.

Украинские силы, вероятно, все еще находятся достаточно близко к дороге, чтобы помешать ее использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность русских противостоять украинским контрнаступлениям.

Российские войска также безуспешно пытались разведать боем украинские позиции на границе Херсонской и Николаевской областях.

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