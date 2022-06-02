Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении создало серьезную угрозу для армии РФ

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении создало серьезную угрозу для армии РФ1
- 2.06.2022, 10:22
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Украинские бойцы провели серию мощных контратак на восточном берегу реки Ингулец.
В результате украинского контрнаступления на Херсонском направлении под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Украинские силы провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали, поддерживающей российские силы на границе Херсонской и Николаевской областях, констатируют аналитики.
В ответ русские разрушили мосты, которые украинцы использовали во время одной из этих контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемых продолжающихся украинских контрнаступлений.
Украинские силы, вероятно, все еще находятся достаточно близко к дороге, чтобы помешать ее использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность русских противостоять украинским контрнаступлениям.
Российские войска также безуспешно пытались разведать боем украинские позиции на границе Херсонской и Николаевской областях.