Бойцы легиона «Свобода России» захватили танк оккупантов и обещают приехать на нем в Москву

Бойцы легиона «Свобода России» захватили танк оккупантов и обещают приехать на нем в Москву2
- 2.06.2022, 10:11
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Видеофакт.
Бойцы добровольческого легиона «Свобода России» отжали танк у захватчиков. В своем обращении военные заявили, что поедут на нем на Москву.
Кроме того, бойцы пообещали разобраться с главой страны-агрессора Владимиром Путиным, сообщает 24 канал.
«Отжали этот танк для того, чтобы в ближайшее время пойти на Москву, Путина и всех других таких, как он. Свободу России!», – сказали бойцы.