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Бойцы легиона «Свобода России» захватили танк оккупантов и обещают приехать на нем в Москву

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  • 2.06.2022, 10:11
  • 3,112
Бойцы легиона «Свобода России» захватили танк оккупантов и обещают приехать на нем в Москву

Видеофакт.

Бойцы добровольческого легиона «Свобода России» отжали танк у захватчиков. В своем обращении военные заявили, что поедут на нем на Москву.

Кроме того, бойцы пообещали разобраться с главой страны-агрессора Владимиром Путиным, сообщает 24 канал.

«Отжали этот танк для того, чтобы в ближайшее время пойти на Москву, Путина и всех других таких, как он. Свободу России!», – сказали бойцы.

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