На улицах Северодонецка идут яростные бои 1 2.06.2022, 11:05

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Промзона города остается под контролем украинских военных.

В Северодонецке не прекращается ожесточенное противостояние. Украинские военные продолжают титанически сражаться с врагом, удерживая под контролем промышленную зону города.

Об этом 24 каналу рассказали в Офисе президента Украины. В ведомстве отмечают, что промзона Северодонецка остается под контролем ВСУ.

Видео жестоких боев на улицах Северодонецка опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Следует отметить, что российские военные не прекращают штурм города и окрестностей. Что касается последних, то успехов захватчикам достичь не удалось. И это при том, что они открывали минометный огонь по Боброву и Устиновке. К счастью, обошлось без жертв и раненых среди мирных жителей.

Накануне в Генштабе сообщили о том, что российские захватчики закрепляют свои позиции в центре Северодонецка. Позже в разведке Великобритании отметили, что среди находящихся в городе военных – кадыровцы.

Отметим, что для российских военных Северодонецк очень важен. Поскольку они стремятся сначала взять под контроль всю Луганскую, а позже – Донецкую область, им необходимо начать именно с этого города, а также Лисичанска. Это те два города, которые еще не находятся под оккупацией.

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