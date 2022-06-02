Что рассказали о себе российские пленные, захваченные бойцами полка Калиновского 2 2.06.2022, 11:16

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Опубликовано видео разговора.

Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского захватили в плен троих российских пленных.

Видео с ними появилось в телеграмм-канале полка.

— (Калиновец) белорусские государственные СМИ часто говорят, что мы нацисты, звери, наемники. Ребята, расскажите, как вы попали в плен?

— (Второй калиновец) расскажи, как ты попал в плен?

— Ребята, сотрудники ВСУ выполняли свои задачи, возложенные на них и при занятии своих рубежей дали такую возможность выйти из блиндажа, сдать оружие и сдаться в плен добровольно. Выполнив требование, получили добросовестное отношение как к военнопленным, как в военное время. Никто не обижал, ничего.

— Не кормили же наверняка?

— Вот полно еды.

— Ну не полно, вот что у нас, то и у них.

— Давайте, что потом? Чтобы наша пропаганда потом не сказала, что мы нашли каких-то местных людей и переодели как карателей, расскажите, кто вы, фамилия, имя, часть, откуда вы, ппд части?

— (второй солдат) я служу в Короновске [Краснодарский край] в вертолетном полку. Мажара Николай Валерьевич; мои полные имя и фамилию, 26 лет.

— Родом откуда ты?

— Вообще родился в Грузии, а родители живут в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край), а служу в Кореновске.

— А ты?

— Я Чернец Вадим Игоревич, родом из Краснодарского края, из Приморско-Ахтарска, воинская часть 75 387.

— Смирнов Дмитрий Дмитриевич. Станица Каневская Краснодарский край. Служу в части 03007.

— (Калиновец) Я бы хотел обратиться ко всем военным Российской Федерации, которые сегодня находятся в роли оккупанта на украинской и белорусской земле. То, что белорусская власть, которая по факту является диктатором, захватившим режим, называет вас, это не делает вас какими-то властями, вы оккупанты на белорусской и украинской земле. И умирать за [идеи] Кремля, я думаю, это не самый лучший вариант для вас, не для этого вас растили родители. Когда узнаете, что на фронте перед вами стоят белорусские добровольцы, я считаю, что самым правильным решением для вас будет сохранить жизнь и сдаться.

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