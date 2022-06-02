закрыть
2 июня 2022, четверг, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что рассказали о себе российские пленные, захваченные бойцами полка Калиновского

2
  • 2.06.2022, 11:16
  • 10,174
Что рассказали о себе российские пленные, захваченные бойцами полка Калиновского

Опубликовано видео разговора.

Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского захватили в плен троих российских пленных.

Видео с ними появилось в телеграмм-канале полка.

— (Калиновец) белорусские государственные СМИ часто говорят, что мы нацисты, звери, наемники. Ребята, расскажите, как вы попали в плен?

— (Второй калиновец) расскажи, как ты попал в плен?

— Ребята, сотрудники ВСУ выполняли свои задачи, возложенные на них и при занятии своих рубежей дали такую возможность выйти из блиндажа, сдать оружие и сдаться в плен добровольно. Выполнив требование, получили добросовестное отношение как к военнопленным, как в военное время. Никто не обижал, ничего.

— Не кормили же наверняка?

— Вот полно еды.

— Ну не полно, вот что у нас, то и у них.

— Давайте, что потом? Чтобы наша пропаганда потом не сказала, что мы нашли каких-то местных людей и переодели как карателей, расскажите, кто вы, фамилия, имя, часть, откуда вы, ппд части?

— (второй солдат) я служу в Короновске [Краснодарский край] в вертолетном полку. Мажара Николай Валерьевич; мои полные имя и фамилию, 26 лет.

— Родом откуда ты?

— Вообще родился в Грузии, а родители живут в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край), а служу в Кореновске.

— А ты?

— Я Чернец Вадим Игоревич, родом из Краснодарского края, из Приморско-Ахтарска, воинская часть 75 387.

Смирнов Дмитрий Дмитриевич. Станица Каневская Краснодарский край. Служу в части 03007.

— (Калиновец) Я бы хотел обратиться ко всем военным Российской Федерации, которые сегодня находятся в роли оккупанта на украинской и белорусской земле. То, что белорусская власть, которая по факту является диктатором, захватившим режим, называет вас, это не делает вас какими-то властями, вы оккупанты на белорусской и украинской земле. И умирать за [идеи] Кремля, я думаю, это не самый лучший вариант для вас, не для этого вас растили родители. Когда узнаете, что на фронте перед вами стоят белорусские добровольцы, я считаю, что самым правильным решением для вас будет сохранить жизнь и сдаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов