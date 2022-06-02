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ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах Харьковской области

  • 2.06.2022, 11:26
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ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах Харьковской области

Успешное контрнаступление продолжается.

В Харьковской области сейчас нет активных боевых действий, однако российские оккупанты ведут постоянные обстрелы мирных жителей и начали менять тактику. При этом на территории Харьковщины уже есть несколько точек, где защитники Украины вышли на границу с Россией.

Как рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона, в Харьковской области российские военные ведут постоянные обстрелы, держат украинские войска в постоянном напряжении и оттягивают наши подразделения. Это делается для того, чтобы подразделения ВСУ оттуда не перевели на другое направление. Также там делают все, чтобы сдержать контрнаступление украинской армии.

"Но в Харьковской области уже есть места, где наши военнослужащие вышли на границу с Россией", – рассказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, в Харьковской области россияне в основном атакуют не позиции наших защитников, а мирные населенные пункты. Так 31 мая по Золочеву били более 10 часов - с 8 часов утра и до 18:00. В результате этих обстрелов пострадала 73-летняя женщина. Также погибла 74-летняя местная жительница, в дом которой попал снаряд гаубицы.

Мотузяник добавил, что россияне роют окопы и делают укрепления на своей территории. Эти театральные действия в приграничной зоне начались для того, чтобы показать возможность вторжения на российские земли.

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