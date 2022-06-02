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В Минобороны Беларуси заявили о переброске войск «на большое расстояние»

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  • 2.06.2022, 12:02
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В Минобороны Беларуси заявили о переброске войск «на большое расстояние»

Также объявлено о создании группировки «на одном из тактических направлений».

Глава Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич сообщил о продолжении третьего этапа «проверки сил реагирования белорусской армии», передает телеграм-канал Минобороны.

По словам начальника Генерального штаба, в рамках третьего этапа проверки было завершено выполнение задач на операционных направлениях. Сейчас отрабатывается вопрос переброски войск на большие расстояния, а также создание группировки сил «на одном из тактических направлений».

Гулевич однако пояснил, что сейчас белорусские военнослужащие грузят технику и отрабатывают переброску «своим ходом». Кроме того, военных перевозят на железнодорожном транспорте и размещают в новых районах, где они под охрану берут объекты и, в рамках проверки, выполняют задачи контр-диверсионной деятельности.

Также на этом этапе испытываются возможности белорусской транспортной инфраструктуры по обеспечению переброски подразделений военных на большие расстояния.

Планируется, что именно мероприятия третьего этапа поспособствуют повышению уровня подготовки командиров и личного состава подразделений белорусской армии к выполнению задач на незнакомой местности.

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