Паника в армии РФ: контрнаступление ВСУ в Херсонской области ломает планы оккупантов 5 2.06.2022, 12:41

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Российские войска «выдохлись» на юге Украины.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Херсонской области и спровоцировали дезорганизацию в планах оккупантов.

Чем это грозит планам Кремля и как влияет на общую картину военных действий, рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Россияне планировали окружение и разгром самой боеспособной части украинской армии, причем почти без потери для себя. Получилось же наоборот: огромные потери в Белогоровке, потом огромные потери на выходе из Попасной, потери в Северодонецке А украинская армия получила опыт ведения боев в городских условиях, закалилась в этом сражении и спокойненько отошла на заранее подготовленные более выгодные рубежи. Конечно, это все равно отступление, но на войне намного важнее сохранить в целостности свою армию, особенно если это армия закаленная, обстрелянная. Потому что территорию потом всегда можно отбить, если у вас есть армия, территорию можно себе вернуть, а вот армию с того света уже никак не вернешь, поэтому армия гораздо важнее, чем территория. Украинское командование поступает сейчас наиболее грамотным способом из реально возможных.

А у ватников на эту тему, конечно, очень много печальных, раздраженных и даже злобных комментариев. Там идут панические заявления о том, что украинская армия после выхода из Северодонецка станет не слабее, а сильнее, чего не скажешь о российской армии. Вот ватный автор продолжает развивать тему, обозначенную Гиркиным и британской разведкой, цитата: «Людей у нас мало, придется либо резко наращивать численность, либо у нас будут проблемы». Имеется в виду, что для российской армии остро необходима мобилизация. Без мобилизации Россия победить никак не может, это уже абсолютно точно. Однако мобилизация — это огромный, колоссальный политический риск для Владимира Путина.

Он сейчас пускает в ход самые разные «суррогаты» этой мобилизации: то курсантов отправит повоевать на фронт, то пенсионеров, то заключенных набирают в армию. Но проблему это не решает, так как нормальные контрактники массово отказываются воевать. Плюс дают о себе знать как-никак достаточно серьезные потери. Путин из-за этого уже во всю просит переговоров о мире. Конечно, он сам не просит, потому что он сам всегда делает вид, что ему переговоры не нужны, что он такой крутой, ему на все наплевать. Но его представители, его адвокаты в странах Запада, такие как Генри Киссинджер или Сильвио Берлускони уже просто бьют в набат, требуя проведения переговоров. К сожалению, эти заявления сейчас подхватываются лидерами некоторых западных стран, например, Шольцем, Макроном, которые говорят, постоянно ведут какие-то абсолютно непонятные беседы с Путиным по телефону.

Кстати, вы заметили, что сколько бы они ни говорили с Путиным по телефону, еще ни разу ни одна из этих бесед не привела хоть к какому бы то ни было результату? Вообще ни разу, ничего, ни разу у них не получилось достичь, ничего.

Эти люди тем не менее говорят: а давайте мы надавим на Украину, чтобы она отказалась от части своей территории в пользу Российской Федерации. Это создаст условия для начала переговоров и таким образом мы достигнем мира. То есть они считают, что Украина в нынешней ситуации должна жертвовать своей территориальной целостностью ради того, чтобы заключить мир. С их точки зрения, Украина гораздо сильнее хочет мира, чем свободы и победы. Я уж не знаю, на каком языке говорить с этими людьми, как им это объяснить, что нет, Украина не согласится на торговлю своими территориями, это не предусмотрено украинской Конституцией и вообще менталитетом украинского народа.

Вернемся к Владимиру Путину и его проблемам с мобилизацией. Он понимает, что если в ближайшее время не состоится перемирие и если события будут идти в том же русле, в котором они идут сейчас, то есть у российской армии будет тот же уровень потерь, что и сейчас; то пару месяцев в таком режиме и от российской армии не останется вообще ничего, она просто исчезнет. В этом случае придется либо объявлять о поражении Российской Федерации в войне, либо все-таки начинать мобилизацию. За последние несколько дней мы увидели превью, скажем так, того, как будут развиваться события на фронтах дальше. Путину сейчас, конечно, остро необходимо это перемирие, без перемирия он реально совершенно спокойно может проиграть войну. Если вы смотрите где-нибудь ролики с нарезками, обрывками российских пропагандистских телеканалов, так они там уже во всю говорят, что [они] обязаны начать ядерную войну, поскольку не можем проиграть ни в коем случае. Но ядерную войну, я думаю, у них будет кишка тонка начать, потому что они и в ядерной войне тоже проиграют, но важно другое.

В условиях, когда российская армия выдохлась, когда у нее реально очень мало возможностей для проведения широкомасштабных наступлений, да, она все еще очень сильная, она может своей артиллерией убивать очень много людей. Но наступать, проводить наступательные операции уже практически некем и нечем.

На Юге Украины, в Херсонской области уже пару дней идет украинское контрнаступление. Сведения об этом контрнаступлении пока отрывочны, не слишком изобилующие подробностями, но кое-что мы уже сейчас можем сказать. Наступление это идет как минимум по трем направлениям и уже есть сообщения о том, что освобождены три населенных пункта: Николаевка, Давыдов Брод и Снегиревка. Самое серьезное продвижение, если верить картам, поступающим с места событий, как раз в направлении Давыдов Брод. Там украинская армия продвинулась в сторону Днепра, то есть на восток в данном случае, от 10 до 15 километров. Это движение идет в сторону Днепра от реки Ингулец. То есть они форсировали реку Ингулец, перебрались на левый берег и идут дальше в направлении Днепра.

В этой операции принимает участие довольно большое количество украинских войск. Они сумели подавить российское сопротивление в этом районе и создать вполне немаленьких размеров плацдарм на левом берегу реки Ингулец. Сам факт появления плацдарма на левом берегу реки Ингулец — это очень неприятное для России событие, поскольку оно означает, что когда поменяется чаша весов в боевой технике, в артиллерии в первую очередь, качнется в сторону Украины, то у Украины к этому моменту уже будет серьезная база для развития наступления на восток.

Еще один важный момент: почему это наступление вообще стало возможным? Не было же никаких наступлений у украинской армии долгое время, а тут бац — появилось. Оно стало возможным, потому что на Донбассе вообще и в Северодонецке в частности российская армия собрала, была вынуждена собрать все свои силы для наступления и для этой неудавшейся попытки проведения окружения. По данным американской разведки, запад Херсонской области, правый берег Днепра, в южном течении Днепра, сейчас контролирует 49-я российская армия. Но американская разведка нам сообщает, что в реальности 49-я российская армия — это не полноценная армия, а всего лишь половина армии. В обычной армии, если кто не в курсе, в российской армии, две дивизии либо четыре бригады. Но в этой 49-й только две бригады, то есть это половина от полнокровной армии. Опять же, тут дает о себе знать все та же катастрофическая нехватка личного состава в вооруженных силах Российской Федерации.

Не хватает людей сейчас в этой армии, так скажем, там всего тысяч 10 или 15 у России находится войск на правобережье Днепра. А вот фронт в Херсонской и Николаевской областях огромный, там несколько сотен километров. И держать все эти несколько сотен километров под контролем России сейчас удается только с помощью очень большого числа самолетов и довольно значительного числа артиллерии.

В последние недели для Украины ситуация на фронте была очень тяжелой, поэтому никто не ожидал никаких наступлений на Юге. И вот тут на тебе, поэтому сейчас российские войска там находятся в некотором замешательстве, даже в небольшой панике. Они не думали, что что-то подобное можно сейчас ожидать от украинцев. Они там очень дергаются, очень паникуют, волнуются. Я у них подобное волнение видел тогда, когда шло украинское наступление к северу от Харькова, когда отгоняли российские войска оттуда. Там тоже жаловались, что все очень плохо, что нет нормального управления войсками, что обычные солдаты разбегаются, офицеров не хватает и всякое такое. Вот тут то же самое.

Хотя буквально сегодня там какие-то местные гауляйтеры из оккупационной администрации заявляли, что в Херсонской области начинается хождение Рубля, отключаются все мобильные телефоны украинских операторов и включаются только российские мобильные телефоны, которые, естественно, все будут прослушиваться. Кстати, скажите своим родственникам, если у вас есть родственники или близкие люди в Херсонской области, чтобы они лишнего не говорили по телефонам, если вставят себе российские сим-карты, потому что там будет слушаться абсолютно каждый телефонный разговор.

В общем, они пытаются быстро-быстро каким-то образом аннексировать если не документально, то фактически Херсонскую область в состав России. И говорят, что Херсонская область обязательно станет полноценным субъектом Российской Федерации, чего, конечно, никогда не будет, но вот они об этом мечтают. Почему этого не будет? Вот потому, что украинская армия сейчас показывает, что она вполне способна проводить наступательные операции и в этом регионе и что таких операций скорее всего будет довольно много. Никто Херсонскую область России просто так не отдаст, за нее будут идти очень серьезные бои.

Есть еще один важный момент, он заключается в том, что Россия сейчас будет вынуждена перебрасывать на Юг, в Херсонскую область войска из Донбасса скорее всего, а также может быть из каких-то других районов. Так как в противном случае Украина, если наступление будет развиваться, сможет полностью освободить этот свой регион от российского присутствия, причем регион стратегически важный, реально очень важный, поскольку граничит с Крымом, с оккупированным Крымом, через который идет снабжение всей российской группировки на Юге Украины.

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