Украинский пилот рассказал детали прорыва блокады «Азовстали» с воздуха 3 2.06.2022, 13:40

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Ради выполнения задачи приходилось заходить в зону действия ПВО врага на глубину более 100 км.

Сухопутные войска Украины опубликовали интервью с пилотом, совершавшим полеты по доставке груза и эвакуации раненых с «Азовстали».

Пилот, летавший в блокадный Мариуполь с помощью для ВСУ, рассказал детали:

Главная сложность – помощь нужно было доставлять на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

Наибольшее волнение было тогда, когда экипаж шел к вертолету. Но в процессе полета это уже воспринималось как работа. Мы просто работали и делали то, что должны делать.

Во время полета уже из Мариуполя в шести километрах от города в вертолет попала ракета, и один двигатель отказал. Второй вертолет, летевший позади, россияне сбили, и экипаж погиб.

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