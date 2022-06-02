закрыть
2 июня 2022, четверг, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский пилот рассказал детали прорыва блокады «Азовстали» с воздуха

3
  • 2.06.2022, 13:40
  • 3,396
Украинский пилот рассказал детали прорыва блокады «Азовстали» с воздуха

Ради выполнения задачи приходилось заходить в зону действия ПВО врага на глубину более 100 км.

Сухопутные войска Украины опубликовали интервью с пилотом, совершавшим полеты по доставке груза и эвакуации раненых с «Азовстали».

Пилот, летавший в блокадный Мариуполь с помощью для ВСУ, рассказал детали:

Главная сложность – помощь нужно было доставлять на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

Наибольшее волнение было тогда, когда экипаж шел к вертолету. Но в процессе полета это уже воспринималось как работа. Мы просто работали и делали то, что должны делать.

Во время полета уже из Мариуполя в шести километрах от города в вертолет попала ракета, и один двигатель отказал. Второй вертолет, летевший позади, россияне сбили, и экипаж погиб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов