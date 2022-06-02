Около 60 бойцов полка Калиновского участвовали в спецоперации ВСУ 5 2.06.2022, 20:43

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Задачу выполниили на 100%.

Лидер «Молодого фронта» и боец полка Калиновского Денис Урбанович рассказал «Радыё Свабода» про операцию, в которой получил контузию.

«Часть полка Калиновского участвовала в спецоперации Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Белорусов было около 60 человек, детали задачи рассказывать пока не могу. Скажу только, что все было выполнено нами на 100 процентов. Жертв у нас нет, все вернулись живыми», – рассказал Урбанович.

По его словам, спецоперация проходила на границе Николаевской и Херсонской областей. Калиновцы помогли ВСУ продвинуться на девять километров и взяли в плен трех россиян.

В боях пострадали двое белорусов: Урбанович получил контузию средней тяжести и еще один боец – ранение в живот.

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