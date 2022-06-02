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На Донбассе отбито пять атак

  • 2.06.2022, 22:38
На Донбассе отбито пять атак

Уничтожено пять танков, три артсистемы, две бронемашины и три беспилотника.

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр Группировки объединенных cил.

В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 5 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!"

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