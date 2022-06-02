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ВСУ на востоке Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага и бронетехнику

  • 2.06.2022, 23:55
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ВСУ на востоке Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага и бронетехнику

Уничтожены 32 российских захватчика.

Вооруженные силы Украины на востоке уничтожили 32 российских захватчика, бронетехнику и артиллерийские системы.

Об этом оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщает в Фейсбуке.

«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восход». Сегодня, 2 июня, наша артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт российских фашистских сил», – говорится в сообщении.

По данным ОТГ, враг потерял 32 единицы личного состава, два танка, один БМП, один БТР, две артиллерийские системы, один миномет и один беспилотник.

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