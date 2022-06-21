Андрей Пионтковский: Китай открыл «второй фронт» против Путина 21.06.2022, 10:16

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Андрей Пионтковский

Токаев в каждом абзаце своего выступления упоминал своего товарища Си Цзиньпиня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно отметился смелыми заявлениями, которые выразил в присутствии Владимира Путина. Вероятно, нам не нужно недооценивать второй фронт.

Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, все в восторге от выступления президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме.

Пионтковский поделился первым впечатлением от выступления Токаева в Петербурге. Он подчеркнул, что это был единственный человек, который говорил на превосходном русском языке, который на фоне "полублатной путинской фени" звучал, как некая "живая вода".

"Я смотрел большую часть этого зрелища. Токаев сидел с каменным лицом и с холодным безумием от имперского поноса Путина о великой России и о том, как она возвращает свои земли",– отметил публицист.

Как заметил Пионтковский, конечно, Токаев понимал, что говорится также и о территориях северного Казахстана. Однако в своем выступлении он хорошо поставил на место Путина, в частности, и во многих дополнительных интервью, которые он давал после форума.

"Есть сюжет, где Токаев в каких-то кремлевских кулуарах объясняет российскому журналисту, что Казахстан не должен никого благодарить. И не понимает, почему россияне считают, что они должны быть им благодарны", – заметил публицист.

Кроме того, Пионтковский подчеркнул, что Токаев в каждом абзаце своего выступления упоминал своего товарища и лидера Китая Си Цзиньпиня. В то же время объяснял общее видение Китая и Казахстана по поводу многих важных сейчас вещей.

"Токаев даже не опустился до того, чтобы озвучивать грязные названия, придуманные оккупантами своим недообразованиям. Он сказал только о квазиреспубликах в Луганской и Донецкой областях",– подчеркнул публицист.

По мнению Пионтковского, Казахстан – это второй фронт, за которым стоит великий Китай. В то же время, он отметил, что все этот фронт недооценивают.

Скандальные заявления президента Казахстана: что известно

На Петербургском экономическом форуме в ходе выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не признает марионеточные квазиреспублики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такое заявление он сделал в присутствии президента России Владимира Путина.

По словам Токаева, в Казахстане звучат разные мнения о войне, которую развязала против Украины Россия. В то же время он подчеркнул, что его страна не признает независимости ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

Кроме того, Токаев остро ответил Путину на упреки, что якобы Россия "спасла" Казахстан во время протестов в январе 2022 года. Он опроверг такие слухи и подчеркнул, что "россиянам в ноги никто кланяться не собирается".

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