ВСУ захватили новый трофей: БМД-4М с полным боекомплектом 2 23.06.2022, 16:15

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Украинские воины продолжают усиливать свои ряды захваченной техникой врага.

Очередным трофеем украинских воинов стала новейшая БМД (боевая машина десанта) — БМД-4М с полным боекомплектом. Соответствующее видео «распаковки» захваченной единицы вражеской техники уже появилось в Сети.

БМД-4М принята на вооружение ВДВ РФ совсем недавно — в 2016 году. Машина имеет систему управления огнём с тепловизионным и дальномерным каналами, что значительно повышает точность огня на ходу.

Эта версия БМД оснащена 100-мм пушкой, стреляющей осколочно-фугасным снарядами, 30-мм автоматической пушкой, а также пулемётом калибра 7,62-мм пулемет. Кроме того, на борту БМД-4М имеется 4 ПТУР (противотанковая управляемая ракета) «Аркан».

После приведения системы радиосвязи захваченной БМД в соответствие с параметрами украинской армии и перекраски машина станет в ряды ВСУ и будет помогать украинским воинам в борьбе с оккупантами.

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