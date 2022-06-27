Как отличаются минимальные зарплаты в Беларуси и соседних странах 3 27.06.2022, 14:20

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В четыре раза уступаем литовцам.

Центробанк Литвы предлагает повысить минимальную зарплату. Недавно ее размер увеличили и в Беларуси. «Зеркало» сравнило, как выглядит наша страна по уровню минимальной зарплаты на фоне соседей.

Минимальная зарплата — это самый низкий допустимый законом размер оплаты труда наемного работника, который трудится на ставку и выполняет свои обязанности в полном объеме.

В Беларуси минимальная зарплата составляет 480,96 рублей. Это 189,99 долларов или 180,79 евро по курсу Нацбанка на 27 июня. Это зарплата до уплаты налогов, после вычета подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН на руки человек получает 413,63 рубля. Напомним, в Беларуси «минималку» проиндексировали в апреле из-за разогнавшейся инфляции.

В Украине с начала года этот показатель составляет 6500 гривен или 557 рублей. Но если переводить получку в доллары по курсу центробанка этой страны, то она получается 222 доллара или 611 рублей. С октября ее планируют повысить до 6700 гривен (574,49 рубля по курсу Нацбанка Беларуси).

В России минимальный уровень оплаты труда вырос с 1 июня до 15 279 местных рублей (722 белорусских рубля).

В Литве самая маленькая допустимая зарплата при полной нагрузке 730 евро (1942 рублей). Но там считают этот уровень недостаточным и хотят увеличить до 867 евро (2306 рублей). В Латвии минимальный доход наемного работника ниже — 500 евро (1330 рублей). Это второй после Болгарии самый низкий показатель в странах Евросоюза.

В Польше этот показатель равен 3010 злотых (1707 рублей).

В то же время показателен отрыв минимальной зарплаты от средней. В Беларуси они отличаются в три раза. Больше этот разрыв только в России — в 4,3 раза. В Литве и Польше разница составляет 2,1 раза, в Латвии — 2,4 раза, в Украине — 2,2 раза.

Очевидно, при сравнении зарплаты в отрыве от цен и структуры расходов складывается не полная картина ситуации ее получателей в этих странах. Но уровень минимальной обеспеченности при полной загрузке наемного работника дает некоторое представление об их жизни в стране.

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