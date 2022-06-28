За три месяца Беларусь потеряла почти 34 тысячи работников 1 28.06.2022, 17:02

Белорусы отказываются работать за гроши.

В Беларуси третий месяц подряд сокращается число занятых в экономике. По данным Белстата, в мае их насчитывалось 4 млн 212,8 тыс. человек. Это на 21,3 тыс. меньше, чем месяцем ранее. Тем временем в Беларуси не хватает больше 94 тыс. работников, пишет zerkalo.io.

Число занятых в экономике начало сокращаться в марте, тогда их стало меньше примерно на 700 человек. За апрель число занятых сократилось еще на 11,7 тыс. То есть за три месяца — с марта по май — число работников сократилось на 33,7 тыс.

Тем временем в Беларуси не хватает 94,3 тысячи работников. Это данные из общереспубликанского банка вакансий. При этом по 55 тыс. вакансий обещают зарплату до 700 рублей. Как правило, наниматели указывают сумму до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

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