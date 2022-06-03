В Беларуси задержали адвоката Анастасию Лазаренко 6 3.06.2022, 12:23

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Анастасия Лазаренко

Фото с сайта advokat.by

Против нее возбуждено уголовное дело, предусматривающее до 12 лет лишения свободы.

Белорусские силовые структуры сообщили о задержании адвоката в Минске. Отмечено, что задержали адвоката «за слив персональных данных в экстремистские телеграм-каналы», передает zerkalo.io.

В видео, опубликованном в телеграм-канале силовиков, показано задержание. Люди в полной экипировке окружают и врываются в частный дом. На этом же видео женщина говорит, что работает в одной из юридических консультаций Минска. Она рассказала, что ее задержали «за слив персональных данных сотрудников милиции».

Судя по всему, речь идет об Анастасии Лазаренко, которая работает в юридической консультации № 2 Московского района Минска.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК Беларуси. Максимальное наказание в этом случае предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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