Генерала Дворникова отстранили от командования армией РФ в Украине: что известно 8 3.06.2022, 14:52

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Александр Дворников

На его место назначен «главный политрук всея Руси» Жидко.

Руслан Левиев, член команды расследователей Conflict Intelligence Team сообщил, что генерал Дворников больше не командует операцией в Украине». Вместо него назначен генерал Жидко.

Более недели назад команда Conflict Intelligence Team от источников среди солдат узнала, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, ныне заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

«По сути, это такой главный политрук всея Руси, главный замполит», — говорит Левиев.

Левиев говорит, что не знает причин его отстранения, не утверждает, что это стало результатом каких-то недоработок Дворникова, возможно, это просто «ротационный процесс, который мы видели в Сирии». Там командующие группировкой периодически менялись не из-за ошибок, а чтобы все генералы поднабрались опыта.

Дворников был одним из командующих группировки войск в Сирии.

Журналист-расследователь Bellingcat Христа Грозев подтвердил замену Дворникова на Жидко, но добавил неожиданный комментарий.

«В самом начале, когда дворников был назначен, мы получили довольно интересные комментарии и оценки его способностей или отсутствия способностей от бывших вагнеровцев, которые под его командованием воевали в Сирии. Они удивились, что он был назначен. Сказали, что он не может быть такого, что кто-то поверил, что он стратег — он обычный алкоголик, и что рано или поздно все это поймут. Вполне возможно, что это и случилось».

О назначении Александра Дворникова «главным по войне в Украине» стало известно в начале апреля.

По данным BBC, между российскими подразделениями в Украине была плохая координация. Дворников должен был улучшить ее.

«У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится», — приводила BBC слова чиновника.

Дворников с сентября 2015-го по июнь 2016 года командовал группировкой российских войск в Сирии. В 2016 году его назначили командующим войсками Южного военного округа.

Кто до него отвечал в России за так называемую «спецоперацию», точно не известно.

В последнее время появилась информация, что управление войной в Украине взял на себя Путин лично.

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