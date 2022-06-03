На Херсонщине бойцы ВСУ в бою уничтожили 3 БТР и подразделение с «вагнеровцами»
- 3.06.2022, 16:55
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Вражескую технику удалось разгромили из украинских противотанковых комплексов «Корсар».
Украинские военные разгромили российскую армию на Херсонщине, уничтожив бронетехнику врага и подразделение из более 20 бойцов.
Об этом сообщили на странице Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна в Facebook.
По словам военных, в удачной операции также приняли участие бойцы 17-й танковой бригады и группы «Альфа». Вражескую технику удалось разгромили из украинских противотанковых комплексов «Корсар».
Потери противника составили 3 БТР и примерно 20 военных. Среди ликвидированных оккупантов-четверо наемников ЧВК «Вагнер».