На Херсонщине бойцы ВСУ в бою уничтожили 3 БТР и подразделение с «вагнеровцами» 3.06.2022, 16:55

2,420

Вражескую технику удалось разгромили из украинских противотанковых комплексов «Корсар».

Украинские военные разгромили российскую армию на Херсонщине, уничтожив бронетехнику врага и подразделение из более 20 бойцов.

Об этом сообщили на странице Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна в Facebook.

По словам военных, в удачной операции также приняли участие бойцы 17-й танковой бригады и группы «Альфа». Вражескую технику удалось разгромили из украинских противотанковых комплексов «Корсар».

Потери противника составили 3 БТР и примерно 20 военных. Среди ликвидированных оккупантов-четверо наемников ЧВК «Вагнер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».