Нацгвардия опубликовала видео о боях за Гостомель
- 3.06.2022, 17:04
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Этот населенный пункт с его аэропортом Антонов стал одной из первых и основных целей армии РФ.
Национальная гвардия опубликовала сюжет о битве украинских сил с российскими оккупантами в Гостомеле. Этот населенный пункт с его аэропортом Антонов стал одной из первых и основных целей армии РФ, пишет liga.net.
Бои в Гостомеле начались в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля.
Аэропорт в Гостомеле мог принимать большие грузовые самолеты. Поэтому оккупанты планировали его использовать для быстрого перемещения десанта и техники, получив прямую дорогу на Киев.
Гостомельский аэропорт штурмовали российские десантники на вертолетах под прикрытием боевых вертолетов Ка-52, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.
Огнем из зенитных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов украинские защитники подбили шесть российских вертолетов. В их числе и широко разрекламированные по российскому телевидению Ка-52.
Также украинские военнослужащие применили артиллерию по скоплению живой силы противника, которая десантировалась с уцелевших вертолетов. Они нанесли массированный артиллерийский удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта, где россияне, по данным украинской разведки, планировали высадить десант с техникой с помощью Ил-76. Украинские защитники аэродрома не позволили реализовать этот план.
"Зашла 95 бригада, наши десантники. Зашли со своими вертолетами, разбили их (россиян, – ред.) технику и живую силу. Сдерживали пару дней, потом тоже пришлось отступить. Зашли кадыровцы сюда, снимали свои тиктоки, и вечером их утилизировали наши ССО", – рассказал боец Нацгвардии.
Он отметил, что Гостомель переходил из рук в руки в течение примерно 10 дней, но потом в город зашли массированные российские колоны, и тогда населенный пункт уже оказался под оккупацией.