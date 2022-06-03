закрыть
3 июня 2022, пятница, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк

1
  • 3.06.2022, 17:53
  • 6,444
Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк

Бои за город продолжаются.

Бойцы Интернационального легиона прибыли на усиление украинских войск в Северодонецк. Радио Свобода показало видео. Также о подкреплении сообщила Луганская областная военная администрация.

"Луганщине помогает весь мир: Иностранный легион вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", – сообщает ОВА.

В опубликованном сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ.

В сюжете сообщается о добровольцах из Грузии, Австралии, Бразилии, Франции и других стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин