Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк

Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк1
- 3.06.2022, 17:53
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Бои за город продолжаются.
Бойцы Интернационального легиона прибыли на усиление украинских войск в Северодонецк. Радио Свобода показало видео. Также о подкреплении сообщила Луганская областная военная администрация.
"Луганщине помогает весь мир: Иностранный легион вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", – сообщает ОВА.
В опубликованном сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ.
В сюжете сообщается о добровольцах из Грузии, Австралии, Бразилии, Франции и других стран.