Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк 1 3.06.2022, 17:53

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Бои за город продолжаются.

Бойцы Интернационального легиона прибыли на усиление украинских войск в Северодонецк. Радио Свобода показало видео. Также о подкреплении сообщила Луганская областная военная администрация.

"Луганщине помогает весь мир: Иностранный легион вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", – сообщает ОВА.

В опубликованном сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ.

В сюжете сообщается о добровольцах из Грузии, Австралии, Бразилии, Франции и других стран.

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