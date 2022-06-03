Белорусский доброволец рассказал о реальном страхе Лукашенко в войне с Украиной 3 3.06.2022, 19:07

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Лукашенко не управляет действиями, которые происходят на территории Беларуси.

Белорусский военнослужащий полка имени Кастуся Калиновского ВСУ Вадим Кабанчук прокомментировал маневры армии республики у границы с Волынской областью и рассказал о боевом духе армии Лукашенко.

Об этом говорилось в эфире украинского телемарафона, передает УНИАН.

"Я думаю, что это такие отвлекающие маневры, чтобы выполнять какие-то свои обязательства перед ВВХ, ответил Кабанчук на вопрос о переброске к границе танков. - Потому что мы люди, немного понимающие в военном деле, мы понимаем, что такое 50, 100 или 200 единиц белорусской или российской бронетехники. Они очень быстро превращаются в металлолом. Это знают белорусские военные, которые не стремятся входить в Украину".

По его мнению, Лукашенко своей политикой заигрывания перед Путиным уже дошел до стадии, когда не отвечает и не управляет за действия, которые происходят на территории Беларуси.

"Фактически россияне его заставляют втягиваться в свои проекты, в свои комбинации по Украине. Поэтому происходят эти движения - они то отойдут, то снова приближаются. Вот сейчас, думаю, добавился его (Лукашенко) личный фантомный страх со всем, что связано с Майданом, со свободой, с добровольцами, потому что он говорит об этом не один год - о каких-то тоннах оружия, диверсантах", - отметил Кабанчук.

Также доброволец ВСУ напомнил, что белорусские военные окапываются у украинской границы: "Но понятно, что они делают это не для того, чтобы нападать на Украину, а чтобы защищаться от мифических "бандеровцев-националистов".

Кабанчук добавил, что белорусская армия - это копия советской. До сих пор в республике придерживаются традиций времен коммунистической революции.

Но по сравнению с российской у Лукашенко армия более нищая, просто не было ресурсов на замену старой техники, ни на покупку новой.

Кроме того, в белорусской армии очень много срочников. "Мотивация армии находится в отношении нападения на очень низком моральном духе. Процент ваты - абсолютное меньшинство", — добавил Кабанчук.

"Если их (белорусов - ред.) заставят войти в Украину, я думаю, судьба этой армии будет еще печальнее, чем те россияне, которые вошли со стороны северного направления", — подытожил доброволец.

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