Пулеметчик в полку Калиновского: Главная моя цель – освободить Беларусь 4 3.06.2022, 20:46

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Василий Грудовик

Калиновец вернется в Беларусь, чтобы закончить начатое.

Василий Грудовик в 2020 году участвовал в битве против пинской милиции и вынужден был уехать из Беларуси. Сейчас он – пулеметчик в полку Калиновского. Василий рассказал программе «Имею право», почему вступил в украинскую армию и как собирается возвращаться домой.

Василий Грудовик – активный участник протестов 2020 года в Пинске, который был вынужден уехать в Польшу от уголовного преследования за события 9 августа 2020.

«Мы собрались с народом. У меня некоторые друзья пошли наблюдателями, в определенное время их выгнали. Друзья об этом сообщили мне, и мы уже собрались идти в горисполком, чтобы как-то или силой, или, если согласятся, мирно при нас пересчитали голоса. Вели переговоры с милицией, но это ни к какому результату не привело. Потом эта милиция начала нас окружать», – вспоминает Василий.

Полтора года Василий жил в Польше, а с началом войны присоединился к рядам добровольцев. Главная цель нашего героя – освободить Беларусь через освобождение Украины. На родине ему грозит уголовный срок от 15 лет до смертной казни.

Василий считает, что белорусы могут гордиться своими мужественными соотечественниками, которые сейчас выступают на стороне Украины. Хорошая военная подготовка делает их настоящими солдатами, которые значительно превосходят солдат лукашенковской армии.

Калиновцы же приобретают опыт в боях, и, несмотря на потери, настроение у белорусских добровольцев боевое. Наш герой – из роты погибшего командира Волата.

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